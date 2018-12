V Cankarjevem letu odlomki iz pisateljevih del odzvanjali tudi v DZ

Ljubljana, 17. decembra - Stoto obletnico smrti Ivana Cankarja so z današnji prireditvijo v preddverju velike dvorane obeležili tudi v DZ. Kot je poudaril predsednik DZ Dejan Židan, so teme, ki se jih je Cankar loteval in jih obravnaval v svojem bogatem opusu, večne teme družbenega življenja. Njegova dela so še danes, 100 let po Cankarjevi smrti, enako aktualna.