Na mednarodnem simpoziju v Ljubljani osvetljujejo Cankarja in njegov pomen

Ljubljana, 11. decembra - V ljubljanskem Cankarjevem domu na današnjo stoto obletnico smrti Ivana Cankarja poteka celodnevni mednarodni simpozij, ki želi osvetliti pisateljeve nazore in recepcije, duhovno razsežnost njegove literature in njegov mednarodni pomen. Ob vodilnih slovenskih cankaroslovcih združuje še sedem raziskovalcev iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Rusije.