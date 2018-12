Leto 2018: Irena Avsenik Nabergoj za STA: Cankar v tem letu stopil med ljudi

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 14. decembra - Leto 2018 je bilo v Sloveniji leto Ivana Cankarja ob stoletnici njegove smrti. Dogodkov, ki so spominjali nanj, je bilo ogromno, raziskovalka njegovega dela Irena Avsenik Nabergoj pa si, kot je dejala za STA, želi, da bi obletnica okrepila zavest, kako pomemben in nepogrešljiv vpliv ima umetnost, še posebej literatura na človeka in družbo.