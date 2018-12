Litterae Slovenicae izsanjala angleški prevod Cankarjevih poslednjih črtic

Ljubljana, 13. decembra - Zbirko Litterae Slovenicae, ki že več kot 50 let izhaja pri Društvu slovenskih pisateljev, je v letu, ko mineva 100 let od smrti Ivana Cankarja, obogatil angleški prevod Cankarjevih Podob iz sanj. V luči gostovanja Slovenije na sejmu v Frankfurtu leta 2022 so izšli tudi nemški prevodi del Kristine Hočevar, Jane Putrle Srdić in Veronike Simoniti.