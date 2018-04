Vremensko dogajanje za nekatere sadjarje bolj, za druge manj ugodno

Nova Gorica/Maribor, 22. aprila - Vremensko dogajanje močno vpliva na sadjarsko panogo in tudi v zadnjih mesecih ni nič drugače. Na Primorskem je mraz konec februarja in v začetku marca ponekod popolnoma uničil zgodnje sorte marelic, ob tem pa je povsod po državi še svež spomin na pozebo v zadnjih dveh letih ravno v tem času aprila. Letos za zdaj bojazni za to ni.