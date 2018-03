Mraz prizadel tudi mlade oljke in zgodnje sadje

Koper/Bilje, 4. marca - Neobičajno nizke temperature minulih dni na Primorskem so prizadele tudi oljkarje in sadjarje. Pri oljkah v Slovenski Istri so bili najbolj na udaru mladi nasadi, na Goriškem pa je zrmzal prizadela predvsem zgodnje sadne rastline, kot so marelice in mandlji. Za točnejšo oceno dejanske škode je sicer še prezgodaj.