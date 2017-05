Lanska pozeba po novi oceni povzročila 44,3 milijona evrov škode

Ljubljana, 4. maja - Vlada je danes potrdila drugič spremenjeno končno oceno škode na kmetijskih površinah zaradi posledic pozebe in snega od 25. do 30. aprila 2016, ki znaša 44,28 milijona evrov. Za odpravo posledic bo upravičencem namenjenih do 3,5 milijona evrov, je prek Twitterja sporočila vlada.