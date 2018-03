Ob svetovnem dnevu meteorologije o nujnem prilagajanju družbe podnebnim spremembam

Ljubljana, 23. marca - Med vsemi grožnjami, katerim je družba izpostavljena, so na prva tri mesta uvrščena okoljska tveganja. Zato bo v družbi potreben premik v razmišljanju, da bodo šli zaščitni ukrepi v smeri prilagajanj načina življenja podnebnim spremembam, so bili enotni udeleženci konference Agencije RS za okolje ob svetovnem dnevu meteorologije in dnevu voda.