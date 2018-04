Ljubljana, 17. aprila - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes 1245 upravičencem nakazala za 5,54 milijona evrov pomoči po pozebi aprila lani. Odškodnina bo izplačana za 3370 hektarov sadovnjakov in vinogradov, so sporočili s kmetijskega ministrstva.