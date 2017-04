KGZS: Obseg morebitne škode zaradi pozebe vsaj tolikšen kot lani

Ljubljana, 21. aprila - V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so izrazili zaskrbljenost zaradi nizkih temperatur v minulih nočeh. Po prvih grobih ocenah je obseg morebitne škode namreč vsaj tako velik, kot je bil lani ob tem času, saj so bile temperature nižje. Po drugi strani pa so bili kmetje na pozebo tudi bolje pripravljeni, so navedli v zbornici.