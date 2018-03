Finance: Kaj po štirih letih lahko pokaže Milojka Kolar Celarc? (9. 3.)

Ljubljana, 9. marca - Bliža se čas, ko bodo ministrice in ministri vlade Mira Cerarja volivcem lahko pojasnili, kaj so v štirih letih naredili. V sredinih Odmevih na RTV, televiziji, ki je s svojo oddajo o stranpoteh v zdravstvu pred letom in pol dvignila precej prahu, je svojo priložnost že dobila ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, piše Jurij Šimac v Financah.