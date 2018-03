Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 3.)

Ljubljana, 9. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o primerih hudega družinskega nasilja v Sloveniji, o vlaganju Slovenije v film in kulturo nasploh, o izjavi romunskega zunanjega ministra Teodorja Melescanuja glede slovensko-hrvaškega mejnega vprašanja in vstopa Hrvaške v Schengen ter o sestanku ministra za kulturo Toneta Peršaka s srbskim kolegom.