Delo: Digitalizacija že, začetki prehoda tudi (9. 3.)

Ljubljana, 9. marca - Energetika je bila med prvimi panogami, ki so se digitalizirale, kar omogoča spremljanje in upravljanje elektrarn, njihovo večjo učinkovitost in še marsikaj. Z novimi tehnologijami, kot sta internet stvari in veriženje blokov, pa samo digitalizacija ni dovolj, gre za digitalno preobrazbo energetike in družbe, piše Borut Tavčar v Delu.