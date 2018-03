Dnevnik: Nenaravna gravitacija pod jedrskim oblakom (10. 3.)

Ljubljana, 9. marca - Novica je hkrati presenetljiva in pričakovana. Presenetljiva po stopnjujočih se verbalnih napadih, ki smo jim bili na najvišji mednarodni ravni redko priča, in tudi po konkretnih izzivanjih in ukrepanjih, ki so presegla vsa videna v celotnem obdobju po drugi svetovni vojni, v Dnevniku piše Dejan Kovač.