Primorske novice: Kras je ulovil zadnji vlak (10. 3.)

Koper, 9. marca - Ta teden je na nitki viselo eno zadnjih velikih sežanskih podjetij, šepuljski Kras. Potem ko je v stečaju pristalo največje, Kraški zidar, ko so že pozabili na Iskro in Pletenino, ko je Krasmetal le še senca nekdanjega, je bil ob Marmorju in Mitolu Kras še zadnje veliko podjetje iz prejšnjega sistema, v Primorskih novicah piše Marica Uršič Zupan.