Mladina: Pogovoriti se moramo pred volitvami (9. 3.)

Ljubljana, 9. marca - Politična teoretičarka Chantal Mouffe je imela pretekli teden izjemen nastop v Cankarjevem domu. Volitve se bližajo in Mouffe je v razumu, ki pritiče 75-letni gospe, ki se spomni revolucij, prihoda Margaret Thatcher in zanosnih let francoskega socializma, na mizo zložila vse, česar njeni glasnejši kolegi niso, v Mladini piše Grega Repovž.