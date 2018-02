Mineva 50 let od spiritualnega potovanja Beatlov v Indijo

Liverpool, 26. februarja - Pred petimi desetletji so člani legendarne skupine iz Liverpoola The Beatles odleteli v Indijo, da bi se podučili o meditaciji. Njihovo potovanje, tako fizično kot spiritualno, raziskuje nova razstava v liverpoolskem pristanišču The Albert Dock, ki je del nagrajene in največje stalne razstave na svetu The Beatles Story (Zgodba Beatlov).