Ljubezenska zgodba Johna Lennona in Yoko Ono bo ovekovečena na filmu

London, 3. februarja - Ljubezenska zveza nekdanjega Beatla Johna Lennona in umetnice Yoko Ono bo zaživela tudi na filmu. Scenarij zanj bo napisal priznani scenarist Anthony McCarten, avtor scenarija za film Teorija vsega. Film bo predstavil zvezdniški par v 70. letih, Lennonov odhod iz skupine The Beatles, skupno ustvarjanje glasbe in Lennonovo smrt leta 1980.