Skupina One Direction med premorom spisala zgodovino

Los Angeles, 2. novembra - Britanska skupina One Direction, ki si je lani po uspehu petega albuma Made in the A.M. vzela premor, je v tem času spisala zgodovino Billboardove lestvice najbolj priljubljenih albumov v ZDA. Postali so druga skupina, katerih trije člani so se s samostojnimi albumi zavihteli na vrh te lestvice. To je doslej uspelo le legendarnim The Beatles.