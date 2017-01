Prodan časopis z Lennonovimi ponarejenimi podpisi Beatlov

London, 5. januarja - Izvod časnika Alkali News iz leta 1963, na naslovnici katerega so člani skupine The Beatles, John Lennon ša ga je samoiniciativno opremil s svojim in ponarejenimi podpisi kolegov, so na dražbi prodali za 2000 funtov. Lennon je na časnik napisal tudi posvetilo: "Vse najboljše želijo The Beatles."