Osebni Lennonov izvod plošče Yesterday And Today na dražbi

Dallas, 28. oktobra - Pri avkcijski hiši Heritage Auctions bodo 11. novembra na dražbi ponudili izvod plošče Yesterday And Today skupine The Beatles, ki je bil zasebna last Johna Lennona. Album slovi po kontroverznem ovitku, znanem tudi kot mesarski ovitek, na katerem so Beatli odeti v bele halje ter obdani s kosi mesa in obglavljenimi lutkami dojenčkov.