Elton John se po 50 letih poslavlja od koncertnih odrov

New York, 24. januarja - Angleški pevec, tekstopisec, skladatelj in pianist Elton John, ki je na glasbeni sceni prisoten že pet desetletij, je na današnji novinarski konferenci naznanil, da se poslavlja od koncertnih odrov. Kot poročajo mediji, se bo 70-letni zvezdnik pred upokojitvijo še zadnjič podal na turnejo in sicer namerava v treh letih izvesti 300 nastopov.