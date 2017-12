Slovenski otoki: Mariborski otok priljubljeno kopališče

Maribor, 31. decembra - Mariborski otok velja za edinstven tip rečnega otoka pri nas, ki ljubiteljem narave ponuja mir in sprostitev stran od mestnega vrveža, poleti pa tudi osvežitev. Od leta 1930 je namreč na njem trenutno edino odprto kopališče v mariborski občini. A kljub odličnim naravnim danostim so že vrsto let neuspešna prizadevanja za njegovo obnovo.