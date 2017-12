Slovenski otoki: Slovenija brez večjih otokov, nekaj manjših le na sladkih vodah

Ljubljana, 23. decembra - V Sloveniji imamo otoke le na sladkih vodah. Vsi so manjši, edini naravni otok na jezeru je Blejski otok. Mariborski otok na reki Dravi je nastal naravno, medtem ko so otoka na Krki - Otočec pri Novem mestu in Kostanjevico na Krki - ustvarili s prekopi. Kostanjevica na Krki z najmanjšim slovenskim mestom je tudi edini stalno naseljen otok v državi.