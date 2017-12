Slovenski otoki: V Križni jami največji podzemni otok

Bloke, 25. decembra - Med številnimi zanimivostmi slovenskega podzemnega sveta so tudi otoki. Največji jamski otok leži sredi Križne jame, po velikosti pa se uvršča na 13. mesto med vsemi slovenskimi otoki, je za STA povedal predsednik Društva ljubiteljev Križne jame Gašper Modic. Podzemni otoki so tudi po drugih slovenskih jamah, a so precej manjši.