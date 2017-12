Slovenski otoki: Kostanjevica na Krki edini stalno naseljen slovenski otok

Kostanjevica na Krki, 25. decembra - Za Kostanjevico na Krki, edini stalno naseljen slovenski otok z najmanjšim slovenskim mestom, viri najstarejšo poselitev navajajo v prazgodovini in antiki. Ugodno strateško lego tamkajšnjega rečnega okljuka so izkoristili Rimljani in na njem zgradili rečna pristana. V srednjem veku pa so nekdanja pristaniška kanala povezali in s tem ustvarili otok.