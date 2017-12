Slovenski otoki: Ime otoku na Muri po romanci med grofico in mlinarjevim sinom

Beltinci, 24. decembra - Otok ljubezni na reki Muri pri Ižakovcih v občini Beltinci je ena najbolj obiskanih turističnih točk v Pomurju, na njem so na ogled edini plavajoči mlin na reki v Sloveniji, brod in razstava o büjraštvu, ime pa je dobil zaradi ljubezenske romance med grofico in mlinarjenim sinom.