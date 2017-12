Slovenski otoki: Otočec edini rečni grad na Slovenskem

Otočec, 24. decembra - Grad Otočec pri Novem mestu in njegov park z lego na umetno ustvarjenem otoku sredi Krke ustvarjata eno najslikovitejših podob v Sloveniji ter spadata med kulturne in naravne znamenitosti. Grad Otočec velja tudi za edini rečni grad na Slovenskem in hkrati za edini med drugo svetovno vojno požgani ter po njej v celoti obnovljeni grad na Dolenjskem.