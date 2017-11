Estonski okoljski minister in evropski komisar enotno za uresničitev zavez iz pariškega sporazuma

Bonn, 16. novembra - Estonski minister za okolje Siim Kiisler in evropski komisar za podnebno ukrepanje Miguel Arias Canete sta v skupni izjavi na podnebni konferenci v Bonnu poudarila pomen uresničevanja zavez iz pariškega podnebnega sporazuma. Kot sta dejala, rezultatov ne bo mogoče doseči brez trdega dela in dodatnih ukrepov, so sporočili iz Sveta EU.