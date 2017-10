Minister Žmavc na odprtju Plocave hiše v Reziji

Solbica, 14. oktobra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc se bo danes udeležil odprtja Plocave hiše na sedežu Muzeja rezijanskih ljudi v Solbici in razstave Zverinice tu-w Reziji, posvečene domačemu ustnemu izročilu, so sporočili iz vladnega urada za zamejce in Slovence po svetu.