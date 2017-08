Večer: Premisleki (12. 8.)

Maribor, 11. avgusta - Ključno vprašanje oktobrskih predsedniških volitev je, ali lahko aktualnega predsednika Boruta Pahorja kdo sploh resno ogrozi. Toda volitve so čas političnega in državljanskega premisleka in cirkusa, naplavijo kaj umazanega in kaj tudi dobrega. Premislek bo ponujen, volivec pa bo imel možnost soodločati, v Večeru piše Tomaž Ranc.