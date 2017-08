Delo: Pravica do poplave (11. 8.)

Ljubljana, 11. avgusta - Tudi po tistem, ko je bila lani pravica do pitne vode zapisana v slovensko ustavo in je prvi minister Miro Cerar dejal, da bolj ko bo voda redka dobrina, bolj se bodo povečevali apetiti tujih držav, se obsojenost Slovenije in njenih prebivalcev na neke druge vode, na uničujoče poplave, ni prav nič zmanjšala, piše v Delu Brane Piano.