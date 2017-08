Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 8.)

Ljubljana, 11. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da bo prvi krog predsedniških volitev v Sloveniji 22. oktobra. Pisale so tudi o tem, da je kanadsko-avstrijski avtomobilski velikan Magna Steyr pridobil okoljevarstveno soglasje slovenske agencije za okolje, kar so pozdravili na slovenskem ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.