Primorske novice: Iskanje porekla (12. 8.)

Koper, 11. avgusta - S prepoznavnostjo primorskih vin doma in v državah nekdanje Jugoslavije ni težav, zelo drugače je na svetovnem vinskem parketu. Slovenija je majhna in neprepoznavna, čeprav je nekaj vinarjev našlo lep prostor pod soncem, ki pa ga je treba vzdrževati in negovati, v Primorskih novicah piše Sašo Dravinec.