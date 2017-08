Dnevnik: Odprta sezona lova na ovadbe (12. 8.)

Ljubljana, 11. avgusta - Ovadba je del predkazenskega postopka, ki je v zares velikem delu tajen. Vsi dokumenti in informacije, ki jih imajo oziroma jih ustvarijo organi javnega sektorja, so vedno javni, pa pravi informacijska pooblaščenka. Razen, kadar niso. Zato je v zakona o dostopu do informacij javnega značaja zapisanih več izjem, v Dnevniku piše Primož Knez.