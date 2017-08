Novakova za Mladino: Populizem in agresija ne smeta zmagovati (11. 8.)

Ljubljana, 11. avgusta - Predsednik republike mora zavzeti jasna stališča do ključnih vprašanj, biti mora nekakšen moralni kompas v družbi, je v pogovoru za Mladino dejala predsednica NSi in kandidatka za predsednico republike Ljudmila Novak. Nekaj najslabšega, kar se lahko zgodi, pa sta po njenih besedah populizem in agresija. In to ne sme zmagovati, je dejala.