Delo: Festivalski val (11. 8.)

Ljubljana, 10. avgusta - Skupaj z vročinskim valom naše kraje poleti zajame tudi festivalski val. Poletni meseci so namreč po podatkih spletnega portala Culture.si festivalsko najbolj prometni, kar je najbrž povezano s tem, da veliko prireditev poteka na prostem in so ne samo kulturnega značaja, temveč tudi družabnega, v Delu piše Valentina Plahuta Simčič.