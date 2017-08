Delo: Kdaj je turistov preveč? (10. 8.)

Ljubljana, 10. avgusta - Turistični rekordi ne prinašajo samo zadovoljstva in blaginje, ampak tudi skrbi. Če na primer poči kanalizacijska cev in je treba sredi glavne sezone za nekaj dni zapreti kopališče, je to dovolj resno opozorilo. Ali res lahko v nedogled zidamo turistične rekorde? Portoroško zaprtje plaže se je še dobro končalo, piše v Delu Boris Šuligoj.