Demokracija: Govori prijazno, a hkrati nosi gorjačo (10. 8.)

Ljubljana, 10. avgusta - Za vse, ki so vodili slovensko zunanjo politiko po osamosvojitvi, predvsem v odnosu do naše južne sosede, ali jo vodijo še sedaj, bi bilo dobro, če bi imeli pred očmi tudi dve vodili, ki ju navaja komentator Sky News Tim Marshall in ju imajo v mislih ameriški zunanjepolitični strategi pri svojem delovanju, piše v Demokraciji Metod Berlec.