Delo: Vprašanje čiste vesti (10. 8.)

Ljubljana, 10. avgusta - Največja težava sodobnega sveta je to, da sta ameriški predsednik in severnokorejski vodja začela govoriti isti jezik. In to jezik, ki ga nihče ne razume, vsem pa bo raztrgal ušesa; ker ne zveni kakor melodija, ampak kakor nenavadno usklajeni vojaški bobni, ki drug drugemu pošiljajo iskre retoričnega samozadovoljstva, piše v Delu Zorana Baković.