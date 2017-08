Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 8.)

Ljubljana, 10. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je avtomobilski velikan Magna Steyr pridobil okoljevarstveno soglasje Agencije RS za okolje za prvo fazo projekta v Hočah, da so slovenski policisti letos do julija obravnavali 980 ilegalnih prehodov meje in da so neznanci v noči na torek vlomili v stavbo slovenskega veleposlaništva v Bruslju.