Dnevnik: Atletika je matematika. Dobro računajo Hrvati (10. 8.)

Ljubljana, 10. avgusta - Atletika je matematika. Pogledaš na startno listo in preveriš najboljše rezultate posameznikov v sezoni. In napišeš vrstni red. Kakšno presenečenje se lahko zgodi, saj so nekatere discipline bolj nepredvidljive. Predvsem tekaške. Skratka, atletski rezultati so, vsaj pri vrhu velikih tekmovanj, precej predvidljivi, piše v Dnevniku Uroš Šemrov.