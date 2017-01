V jeseniški bolnišnici z novimi omejitvami obiskov

Jesenice, 6. januarja - V Splošni bolnišnici Jesenice so zaradi pojava gripe in povečanega števila drugih virusnih obolenj v celoti prepovedali obiske bolnikov na internem in kirurškem oddelku ter na oddelku za zdravstveno nego. O en zdrav starš ali skrbnik je lahko prisoten na pediatričnem oddelku, na ginekološko-porodniški oddelek pa dovolijo zgolj zdravim partnerjem.