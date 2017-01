V slovenjgraški bolnišnici dodatno omejili obiske

Slovenj Gradec, 5. januarja - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so danes zaradi porasta infektivnih obolenj vse do preklica popolnoma prepovedali obiske na oddelku za interno medicino, so sporočili iz bolnišnice. Na oddelkih za pediatrijo ter za ginekologijo in porodništvo pa ostaja omejitev obiskov.