Maribor, 5. januarja - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Mariboru so danes zaradi povečanega števila virusnih obolenj dihal, med katerimi so tudi potrjeni primeri gripe, omejili obiske na vseh oddelkih. Tako bo do preklica možen obisk le ene zdrave odrasle osebe pri bolniku.