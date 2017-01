Obiski omejeni na vseh oddelkih UKC Ljubljana

Ljubljana, 6. januarja - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so zaradi povečanega števila bolnikov z virusnimi okužbami dihal in začetkov pojava gripe, omejili obiske na vseh oddelkih. Od sobote lahko bolnike med 15. in 17. uro za pol ure obiščeta največ dve zdravi osebi brez spremstva otrok.