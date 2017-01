Zaradi porasta virusnih obolenj obiske omejili tudi v jeseniški bolnišnici

Jesenice, 4. januarja - V Splošni bolnišnici Jesenice so zaradi povečanega števila virusnih obolenj, predvsem respiratornih, omejili obiske na vseh kliničnih oddelkih na eno zdravo odraslo osebo pri vsakem hospitaliziranem bolniku. Omejitev obiskov velja do preklica, so danes sporočili iz bolnišnice. Podobni ukrepi veljajo tudi v nekaterih drugih bolnišnicah.