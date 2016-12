Obiski v novogoriški bolnišnici omejeni na enega zdravega obiskovalca

Nova Gorica, 30. decembra - Zaradi povečanega števila gripoznih obolenj in zaradi preprečevanja vnosa in širjenja bolezni so v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica obiski omejeni na enega zdravega obiskovalca, so sporočili iz bolnišnice. Svojce bolnikov prosijo za upoštevanje omejitve, ki bo veljala od danes do preklica.