V Konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije kritični do predloga pokojninske reforme

Ljubljana, 30. maja - V Konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije (KSZS) so kritični do predlagane pokojninske reforme. Prepričani so namreč, da prinaša dolgoročno revščino za vse upokojence. Na današnjem sestanku z ministrom za delo bodo ponovno predstavili izračune in zahtevali popravke predlagane pokojninske reforme, so napovedali v sporočilu za javnost.