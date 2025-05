Golob: V treh letih postavili zdrave temelje, zdaj moramo ponuditi vizijo moderne države

Ljubljana, 28. maja - Prvaki koalicijskih strank so danes strnili pogled na triletno delo. Premier Robert Golob je prepričan, da so "postavili zdrave temelje Slovenije, na katerih lahko gradimo boljšo prihodnost". Njihova odgovornost pa je ponuditi vizijo moderne socialne države, ki bo temeljila na vključenosti, opolnomočenju in znanju vseh državljanov, je dejal.